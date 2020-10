Ronaldo abandona estágio de Portugal para confinar em Itália

As imagens captadas pela imprensa portuguesa registam o momento em que o jogador da Juventus partiu, no avião privado, de Portugal rumo à cidade italiana de Turim para entrar em isolamento domiciliar.

O internacional português, de 35 anos, infetado com Covid-19, está assintomático e vai falhar o jogo de Portugal contra a Suécia, marcado para esta quarta-feira (14.10), no estádio José Alvalade, em Lisboa. Nos últimos quatro jogos entre as duas seleções, Ronaldo marcou um total de sete golos.

Ronaldo foi o "carrasco" da Suécia nos últimos quatro encontros

Na capital portuguesa, os adeptos de futebol não ficaram surpreendidos pelo facto de o jogador, que foi cinco vezes o melhor do mundo, ter testado positivo para Covid-19: "Ronaldo não é mais do que os outros - ele é um bom jogador, com muito dinheiro, mas somos todos iguais", disse um adepto à agência de notícias Reuters.

Segundo o selecionador português, o caso de Cristiano Ronaldo criou alguma "apreensão e ansiedade". Mas Fernando Santos lembrou que a seleção portuguesa de futebol está "numa bolha há mais de uma semana". Ronaldo é o terceiro jogador da equipa das ‘quinas' a ficar infetado pelo novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes.

Esta quarta-feira à noite, frente à Suécia, Portugal procura regressar às vitórias na Liga das Nações e chegar à liderança do Grupo 3, num encontro da quarta jornada.