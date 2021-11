Covid-19 na Alemanha

No dia 28 de janeiro de 2020, foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, na Alemanha.

O caso ocorreu na Baviera com um alemão que regressou de uma viagem de negócios a cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia na China, onde a sua empresa mantem uma fábrica. Durante o carnaval de 2020, a epidemia ganhou proporções alarmantes no concelho de Heinsberg no estado da Renânia do Norte-Vestefália. Esta região que faz fronteira com os Países Baixos, tornou-se o principal foco de propagação do vírus na Alemanha. Mais tarde, turistas que voltaram de férias de esqui aumentaram o número de casos no sul da Alemanha, tornado os estados da Baviera e de Baden-Württemberg os mais afetados pela pandemia.