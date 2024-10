Quais são as capacidades de defesa de Israel e do Irão?

A tensão crescente entre Israel e o Irão intensificou os receios de uma guerra mais vasta. Quais são as considerações estratégicas e militares que poderão levar a uma escalada ou a um desanuviamento do conflito?

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, o ataque com mísseis a Israel na terça-feira (02.10) está "concluído, a menos que o regime israelita decida convidar a novas retaliações". E caso esse contra-ataque aconteça, Arahchi prometeu que a resposta do Irão seria mais forte e poderosa.

Nos últimos dias, o Irão tem argumentado que os bombardeamentos da passada de terça-feira, com cerca de 180 mísseis, foram uma resposta às recentes mortes de líderes do Hezbollah por Israel e à sua atual incursão no Líbano.

Teerão afirmou que os mísseis tinham como alvo apenas as infra-estruturas militares de Israel.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu ripostar e do seu lado, os Estados Unidos afirmaram que iriam apoiar Israel para garantir que o Irão enfrentasse "graves consequências” pelo ataque.

Para Simon Wolfgang Fuchs, professor especialista de Médio Oriente na Universidade Hebraica de Jerusalém, os Guardas Revolucionários Iranianos ameaçaram explicitamente os EUA.

"Disseram que se atacarem as suas refinarias, incendiarão os campos de petróleo em toda a região, incluindo na Arábia Saudita, Azerbaijão, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein."

Israel atingiu Beirute na noite passada e causou oito mortos Foto: Ugur Can/ABACA/IMAGO

Israel "não está interessado no desanuviar da situação"

No entanto, o professor considera que muitos em Israel vêem a situação atual como uma oportunidade única para virar todo o Médio Oriente do avesso e enfraquecer decisivamente o Irão.

No entanto, se Israel visasse as instalações petrolíferas iranianas. "Se o país atacar agora instalações petrolíferas ou mesmo instalações nucleares, a situação tornar-se-á verdadeiramente imprevisível em todo o Médio Oriente."

De acordo com o site americano Axios, uma "retaliação significativa” será lançada dentro de dias e pode ler-se num relatório que os funcionários israelitas afirmaram que as instalações de produção de petróleo e outros locais estratégicos estariam no centro das atenções.

Israel tem vindo a combater o grupo terrorista Hamas, apoiado pelo Irão, na sua guerra em Gaza - que foi desencadeada pelo ataque da milícia a Israel a 7 de outubro de 2023.

Tem também atacado cada vez mais o Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Líbano - cujo braço armado é classificado como grupo terrorista pela União Europeia - após um ano de combates limitados na fronteira norte de Israel.

Ataques no Líbano

Só esta semana, Israel efetuou pelo menos uma dúzia de ataques aéreos contra alvos nos subúrbios do sul de Beirute, enquanto o Hezbollah continuava a disparar foguetes contra Israel.

Outros relatórios apontam para cerca de 40.000 combatentes alinhados com o Irão que se encontram na vizinha Síria, perto da fronteira com o Líbano.

Burcu Ozcelik, especialista em segurança no Médio Oriente do Royal United Services Institute, com sede em Londres, alerta para o aumento do conflito.

"O risco de uma acumulação de combatentes árabes provenientes de todo o chamado eixo de resistência [países e grupos que consideram os EUA e Israel como inimigos] que se juntam na fronteira porosa da Síria para apoiar o Hezbollah tem vindo a surgir há algum tempo", explica.

Na sua opinião, o aumento do impacto potencial dos representantes iranianos faz parte integrante da política de segurança de dois pilares do Irão.

"Uma capacidade nuclear militar latente e a implantação de uma rede de milícias alinhadas, ou o Anel de Fogo, que inclui o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, grupos armados na Síria e no Iraque e o Ansar Allah, ou movimento Houthi, no Iémen", conclui.