A Turquia ou República da Turquia é um país euro-asiático que ocupa toda a península da Anatólia, no extremo ocidental da Ásia. A sua capital é Ancara e a língua oficial é o turco. Istambul é a cidade mais populosa.

Faz fronteira com oito países: Bulgária, Grécia, Geórgia, Arménia, Azerbaijão, Irão, Iraque e Síria. A localização da Turquia, entre a Europa e a Ásia, torna o país ainda mais importante do ponto de vista geoestratégico. A religião predominante no país é o Islão, com pequenas minorias de cristãos e judeus. A língua oficial do país é o turco, falado pela esmagadora maioria da população. A segunda língua mais usada é o curdo, falado por uma minoria de 18%. A Turquia é uma república constitucional com uma antiga herança cultural. O país tem relações estreitas com o Ocidente, nomeadamente através da sua presença em organizações como o Conselho da Europa, Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e G20. A Turquia iniciou negociações de adesão plena à União Europeia em 2005, da qual é membro associado desde 1963 e com a qual tem um acordo de união aduaneira desde 1995.