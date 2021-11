O Iraque é um país do Médio Oriente, com o árabe e curdo com línguas oficiais e cuja capital é Bagdade.

Este país é limitado a norte pela Turquia, a leste pelo Irão, a sul pelo Golfo Pérsico, pelo Kuwait e pela Arábia Saudita e a oeste pela Jordânia e pela Síria. As fronteiras atuais do Iraque foram, na sua maioria, demarcadas em 1920 pela Sociedade das Nações, quando o Império Otomano foi dividido pelo Tratado de Sèvres. O Iraque é considerado um dos países mais perigosos do mundo devido às várias guerras dos últimos anos e à crescente expansão de grupos terroristas que têm fustigado diversas regiões do país.