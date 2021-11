Sinagoga é a denominação dada ao local de culto da religião judaica.

A sinagoga é o local onde os judeus podem praticar a fé judaica. As sinagogas têm exercido um papel importante na preservação da religião e da cultura do povo judeu. A sinagoga é por vezes chamada de templo, ou shul, que é uma palavra da língua iídiche. A arquitetura das sinagogas e a disposição dos objetos no seu interior podem apresentar grandes variações, sendo que o objeto mais importante dentro deste edifício é a arca que contém os pergaminhos da Torá. A Torá é um livro sagrado do judaísmo.