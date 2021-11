O Estado de Israel é uma república parlamentar localizada no Médio Oriente, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo. Israel define-se como um Estado Judeu e Democrático, cuja capital fica em Jerusalém.

Em Israel fala-se hebraico e árabe. O país faz fronteira com o Líbano a norte, com a Síria a nordeste, com a Jordânia e a Cisjordânia a leste, com o Egito e a Faixa de Gaza a sudoeste, e com o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, a sul. O centro financeiro de Israel é Tel Aviv, enquanto Jerusalém é a cidade mais populosa do país e a sua capital. Os árabes formam a segunda maior etnia do país. Israel é considerado um país desenvolvido, sendo membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas (ONU).