Parlamento da África do Sul em chamas

As primeiras imagens veiculadas neste domingo (02.01) mostravam espessas colunas negras de fumo a subir do complexo do edifício do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, que consiste num total de três casas.

Segundo a imprensa local, o incêndio teve início às 3:00 a.m. (Tempo Universal Coordenado - UTC) e foi inicialmente controlado na antiga seção, sendo que os bombeiros tentaram, posteriormente, conter as chamas na Assembleia Nacional, a câmara baixa.

Assembleia Nacional sul-africana.

Assembleia Nacional

De acordo com o porta-voz da Assembleia Nacional, Moloto Mothapo, o recinto em que os deputados se reúnem foi completamente destruído pelo incêndio.

Até ao momento, não houve relato de vítimas neste fogo na Assembleia Nacional, que fica na Cidade do Cabo. A polícia sul-africana também confirmou que um suspeito estava a ser interrogado sobre o incidente.

No início da tarde (13:18 - Tempo Universal Coordenado - UTC), agências de notícias reportaram que pelo menos 70 bombeiros foram enviados e permanecerem no local por mais de seis horas depois do alerta, e que as zonas circundantes ficaram fechadas à circulação.

A área próxima inclui a catedral onde o Arcebispo Desmond Tutu foi enterrado no sábado (01.01), e também foi isolada.

Pouco depois, a ministra de infraestrutura e ex-prefeita da cidade, Patricia de Lille, teria afirmado à imprensa local que a situação estava sob controle.

Bombeiros tentam apagar as chamas do incêndio.

"Não estava sob controle"

Entretanto, o chefe de segurança da Prefeitura da Cidade do Cabo, Jean-Pierre Smith, declarou, pouco tempos depois, que o incêndio "não estava sob controle" e disse que os serviços de emergência pediam mais efetivos para resolver a situação.

Acredita-se que o incêndio tenha começado na parte de trás do complexo de edifícios que alberga a Câmara da Antiga Assembleia e o Conselho Nacional das Províncias.

Em abril, outro grande incêndio na Table Mountain, na Cidade do Cabo, já tinha provocado devastação. O incêndio engoliu vários edifícios históricos e destruiu, entre outras coisas, partes da biblioteca da universidade.

O presidente do país, Cyril Ramaphosa, visitou o local para avaliar os danos.