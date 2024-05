Mundo lamenta a morte do Presidente iraniano

Várias figuras internacionais, do Ocidente ao Oriente, estão esta segunda-feira (20.05) a prestar condolências ao povo do Irão. Presidente do país, Ebrahim Raisi, morreu na sequência da queda do helicóptero onde seguia.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, nomeou o vice-Presidente Mohammad Mokhber, como chefe de Estado interino e decretou cinco dias de luto pela morte de Ebrahim Raisi. A decisão de Khamenei foi comunicada poucas horas depois de as equipas de socorro iranianas terem recuperado os restos mortais do Presidente, Ebrahim Raisi, e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo (19.05), no noroeste do Irão.

O helicóptero que transportava também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar. O principal negociador nuclear do Irão, Ali Bagheri, vai chefiar a diplomacia iraniana a título provisório, na sequência da morte do ministro Hossein Amir-Abdolahian.

Reações mundiais

O Presidente chinês, Xi Jinping, classificou a morte do homólogo iraniano Ebrahim Raisi como trágica e uma "grande perda para o povo iraniano", divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

"O Presidente Xi Jinping sublinhou que a sua morte trágica foi uma grande perda para o povo iraniano e que o povo chinês perdeu um bom amigo", disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

Vladimir Putin (à esquerda) e Xi Jinping (à direita) foram dos primeiros líderes mundiais a prestar condolências ao povo iraniano e a homenagearem o líder iraniano Foto: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

O Presidente russo, Vladimir Putin, prestou homenagem ao Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, descrevendo-o como um "político notável" e um "verdadeiro amigo" da Rússia.

"Ebrahim Raisi era um político notável (...). Como verdadeiro amigo da Rússia, deu um contributo pessoal inestimável para o desenvolvimento das relações de boa vizinhança entre os nossos países [Rússia e Irão] e envidou grandes esforços para as elevar ao nível de parceria estratégica", afirmou o Presidente russo numa mensagem de condolências emitida pelo Kremlin.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, fez questão de emitir uma nota de imprensa. "O Presidente Raisi e o ministro dos Negócios Estrangeiros Amir-Abdollahian eram amigos verdadeiros e de confiança", afirmou Lavrov em comunicado.

O Paquistão declarou um dia de luto nacional. "O Paquistão vai observar um dia de luto e a bandeira estará a meio haste" em "solidariedade com o Irão", um país irmão, escreveu o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, na rede social X.

O Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, apresentou condolências em comunicado: "Exprimimos as nossas sinceras condolências e a nossa solidariedade ao fraterno povo iraniano", indica a nota do Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) divulgada pela agência noticiosa oficial palestiniana Wafa. O Presidente da ANP sublinhou "a solidariedade do Estado da Palestina e do povo palestiniano para com os dirigentes e o povo iraniano" face ao que descreveu como um acontecimento que causou "grande angústia".

Também os chefes de Estado da Venezuela, da Índia e do Iraque transmitiram a Teerão condolências pelo acidente de domingo.

Local da queda do aparelho Foto: SalamPix/ABACA/IMAGO

A NATO expressou condolências à população do Irão pela morte do Presidente, Ebrahim Raisi, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian.

"Expressamos as nossas condolências à população do Irão pela morte do Presidente Raisi, o ministro dos Negócios Estrangeiros Amir-Abdollahian e todos os que morreram no acidnete de helicóptero", escreveu a porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Farah Dakhlallah, na rede social X.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou as "sinceras condolências” em nome da União Europeia (UE), assim que foi anunciada a morte do Presidente do Irão.

"A UE expressa as mais sinceras condolências pela morte do Presidente Raisi e do ministro dos Negócios Estrangeiros [Hossein Amir-]Abdollahian, assim como de todos os elementos da delegação e tripulantes [que morreram] no acidente de helicóptero. Os nossos pensamentos estão com as famílias”, escreveu Charles Michel na rede social X.

Queda fatal

O Governo do Irão confirmou esta madrugada a morte de Raisi e de Amir-Abdollahian, numa queda de um helicóptero no noroeste do Irão, cujos destroços foram localizados sem quaisquer sobreviventes.

Regaste de corpos nas montanhas do noroeste do Irão Foto: Stringer/WANA via REUTERS

As equipas de socorro iranianas recuperaram os restos mortais de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no noroeste do Irão, anunciou o Crescente Vermelho.

O helicóptero que transportava Raisi foi localizado numa montanha na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

O acidente deu-se quando a comitiva regressava da fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem com o seu homólogo azeri, Ilham Aliyev.

A Arábia Saudita, o Iraque e o Azerbaijão ofereceram ajuda a Teerão para as operações de resgate. A Turquia enviou 32 equipas de salvamento e seis veículos e a União Europeia ativou o serviço cartográfico de resposta rápida Copernicus a pedido do Irão.