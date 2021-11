Taiwan é um Estado insular localizado na Ásia Oriental que integra a República da China. A sua capital é Taipé.

O mandarim é a língua oficial de Taiwan e é falado pela maioria da população deste país. Tal como em Hong Kong e Macau, o chinês tradicional é usado como o sistema de escrita padrão do país. Em 1949, quando o partido nacionalista chinês Kuomintang perdeu a guerra civil para o Partido Comunista da China (PCP), o líder do Kuomintang, Chiang Kai-shek, transferiu o Governo para Taipé e estabeleceu a cidade como sua capital temporária. Desde então, a ilha de Taiwan tem estado sob o regime político da República da China separado do continente onde impera a República Popular da China. Nos primeiros anos, o Taiwan foi o Governo da China reconhecido internacionalmente e um dos membros fundadores das Nações Unidas. Taiwan evoluiu de um regime unipartidário para uma democracia com competência apenas sobre a ilha Formosa e outras ilhas menores. Tem reconhecimento internacional limitado, mas conta com o apoio dos Estados Unidos da América.