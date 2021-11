A República Popular da China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,3 mil milhões de habitantes, quase um quinto da população da Terra. A sua capital é Pequim.

Trata-se de uma república socialista, governada pelo Partido Comunista da China (PCC) sob um sistema unipartidário e com jurisdição sobre vinte e duas províncias, cinco regiões autónomas (Xinjiang, Mongólia Interior, Tibete, Ningxia e Guangxi), quatro municípios (Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing) e duas Regiões Administrativas autónomas (Hong Kong e Macau). Depois da introdução de reformas económicas em 1978, a China tornou-se uma das economias com mais rápido crescimento do mundo, sendo o maior exportador e o terceiro maior importador do planeta. A industrialização reduziu exponencialmente a sua taxa de pobreza no país que é hoje considerado uma superpotência emergente. A China é membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e de várias outras organizações multilaterais, incluindo a Organização Mundial do Comércio (OMC), Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), G20 e também faz parte do grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.