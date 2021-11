Famílias querem reabertura de inquérito sobre acidente que matou Samora Machel

Samora Machel Júnior diz que não parece haver urgência em explicar as causas do desastre que matou seu pai. Familiares das 35 vítimas do desastre em Mbuzini pediram a Nyusi e Ramaphosa a reabertura do inquérito.