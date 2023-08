Manica: Mototaxistas otimistas com chegada de seguradora

Em entrevista à DW, Pita Monteiro, mototaxista em Chimoio, capital provincial de Manica, explica que, com a entrada no mercado de uma seguradora virada para os operadores de mototáxis, a vida dos profissionais irá melhorar, pois, "quem suportará os custos será a empresa".

Até aqui, conta, os operadores sofriam quando se viam envolvidos num acidente de viação.

"Era muito complicado. Quando alguém tinha um acidente de mota era obrigado, por vezes, a assumir os custos da pessoa envolvida e os danos [nos veículos]", explica.

Também Bento Manuel, outro mototaxista de Manica, considera bem-vinda a nova seguradora. "Se for uma empresa séria e venha verdadeiramente para ajudar o taxista, vamos [aderir] e pagar os seguros de vida, porque nos dá vantagens em caso de acidente ou doença", afirma este profissional.

Assinatura de memorando entre o presidente da Associação de Mototaxistas (à esquerda) e o PCA da seguradora Safeline (à direita) Foto: Bernardo Jequete/DW

Henrique Chaluco, presidente do conselho de administração da companhia de microseguros "Safeline", diz que o seguro que oferece aos mototaxistas garante a cobertura de despesas médicas ou tratamento resultantes do sinistro para os segurados e seus passageiros. Para além disso, a empresa poderá assumir despesas de danos materiais ou oferecer um seguro de vida ao condutor.

"Vai permitir que haja cobertura de risco em casos de acidente com danos físicos, tanto temporários, como permanentes, como são os casos de invalidez. Portanto, também vai contemplar a componente de morte. No caso do passageiro ou do próprio motociclista ou taxista perder a vida, o seguro também irá contemplar", explica.

Morte e invalidez

De acordo com o presidente da Associação dos Mototaxistas de Manica, Neto Chiganda, há vários profissionais que perderam a vida ou ficaram inválidos no exercício da sua atividade. Por esta razão, Neto Chiganda diz estar "muito contente" com a entrada da operadora no mercado.

"Se um taxista morrer ou tiver um acidente, caso não tenha possibilidades, o seguro ajuda na hora e é bom. Se acontece alguma coisa, é só ir à associação e terão ajuda", disse o presidente da Associação.

Neste momento, a seguradora está a operar nas províncias de Maputo, Sofala e Manica. Brevemente terá representação também na província de Tete.