Oficial: Leroy Sané assina pelo Bayern Munique

À segunda vez... é oficial! Depois do Bayern Munique ter partilhado imagens de Leroy Sané com as cores dos octacampeões, antes do Manchester City oficializar o negócio, desta vez, está mesmo confirmado. Leroy Sané já é jogador do Bayern Munique.

O avançado alemão de 24 anos, Leroy Sané, que alinhava no Manchester City desde 2016/17, assinou um contrato de cinco anos com o Bayern Munique, num negócio a rondar mais de 50 milhões de euros. Os "citizens" ficam ainda com 10% de direitos económicos de uma futura venda.

É o regresso a "casa" de Leroy Sané. O avançado alemão foi formado no Schalke 04, clube onde o Manchester City o descobriu, pagando, na altura (2016), 52 milhões de euros por uma jovem promessa de 20 anos. Em declarações ao site oficial do Bayern Munique, Leroy Sané disse conhecer o técnico do Bayern, Hansi Flick, da "selecção nacional de sub-21" e ter uma "uma boa relação".

"Quero conquistar o maior número possível de troféus com o Bayern e a Liga dos Campeões, é a prioridade absoluta", assumiu o avançado.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern Munique, não escondeu a felicidade e destaca que o objetivo do Bayern Munique é ter jogadores do nível de Sané.

"É um jogador excepcional, que provou as suas qualdades ao longo dos últimos anos, nomeadamente na seleção alemã. O nosso objectivo é reunir os melhores jogadores alemães no Bayern e a contratação de Leroy sublinha esse objectivo", afirmou o "patrão" do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.