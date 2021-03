Nyusi nomeia novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas

Joaquim Rivas Mangrasse, que também foi promovido a almirante, sucede no cargo a Eugénio Mussa, que morreu vítima de doença em fevereiro, três semanas após a sua nomeação para a função.

Até à data da sua nomeação, Joaquim Rivas Mangrasse era chefe da Casa Militar da Presidência da República desde 2015.

Além da nomeação de um novo chefe do Estado-Maior General, Filipe Nyusi realizou alterações na estrutura das Forças Armadas de Defesa, com destaque para as indicações de Cristóvão Artur Chume para o cargo de comandante do ramo do Exército e Cândido José Tirano para comandante do ramo da Força Aérea.

As alterações na estrutura orgânica das Forças Armadas ocorrem num momento em que o Exército se desdobra em operações para travar grupos armados que têm protagonizado ataques, desde 2017, em distritos mais a norte da província de Cabo Delgado.