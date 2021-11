A província de Cabo Delgado é uma subdivisão de Moçambique localizada no extremo nordeste do país. A sua capital é Pemba.

A província de Cabo Delgado está dividida em 17 distritos e possui, desde 2013, cinco municípios: Chiúre, Mocímboa da Praia, Montepuez, Mueda e Pemba. Geograficamente, Cabo Delgado faz fronteira a norte com a Tanzânia, da qual está separada pelo rio Rovuma, a oeste com a província do Niassa e a sul com a província de Nampula, na outra margem do rio Lúrio. A este o limite é o Oceano Índico. Cabo Delgado possui grandes reservas de gás natural e de petróleo na Bacia do Rovuma. Durante a guerra de Moçambique contra o colonialismo de Portugal, Cabo Delgado foi um bastião da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique)