Maconde é uma língua falada no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, e no Sul da Tanzânia.

Os macondes, pessoas que falam a língua maconde, são um grupo étnico bantu que vive no sudeste da Tanzânia e no nordeste de Moçambique, principalmente na província de Cabo Delgado no planalto de Mueda e Muidumbe, tendo uma pequena presença no Quénia.