Nyusi: "É preciso controlar" o terrorismo em Nampula

"Ele [o terrorismo] está lá na província de Nampula [depois de ter começado na província de Cabo Delgado], o que é preciso é controlar" o fenómeno, afirmou Nyusi, em declarações aos jornalistas.

O chefe de Estado moçambicano falava à margem da inauguração de um empreendimento agropecuário no distrito de Massingir, província de Gaza, sul de Moçambique.

Ao referir-se aos recentes ataques armados na província de Nampula, na região, Filipe Nyusi disse que a insurgência que começou as suas ações há cinco anos na província vizinha de Cabo Delgado (norte do país) tenta agora "migrar" para outras zonas do país.

População em fuga no norte de Moçambique

"Eles migraram, espalharam-se em grupos pequenos e estão a tentar ir para Nampula", sublinhou.

Os rebeldes, prosseguiu, estão a tentar recrutar crianças e jovens para alastrarem as suas ações, mas alguns recrutadores já foram capturados pelas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.

Os grupos armados "têm que dar sinal de que existem, o terrorismo é isso, para provar que não há fronteira, não há quartel", destacou.

Alastramento dos ataques para Nampula

Na quarta-feira, o chefe de Estado moçambicano disse que pelo menos seis pessoas já morreram desde sábado numa nova vaga de ataques armados no norte de Moçambique e há combates em curso.

"Seis cidadãos foram decapitados, três sequestrados e dezenas de casas foram incendiadas", referiu na cidade de Xai-Xai, durante o discurso alusivo ao Dia da Vitória.

Filipe Nyusi confirmou os relatos feitos pela população e autoridades locais desde sábado sobre ataques nos distritos de Ancuabe e Chiúre, na província de Cabo Delgado, e distrito de Eráti, já na província de Nampula.

O chefe de Estado confirmou ainda "combates" durante a última noite (terça-feira) em Chipende, distrito de Memba, sem mais detalhes.

Alguns pontos do extremo norte da província de Nampula, juntamente com Cabo Delgado, são palco da instabilidade causada pela presença de grupos armados.