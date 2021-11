Mahamudo Amurane foi um político e Presidente de Câmara (edil) de uma das maiores cidades de Moçambique, Nampula, no norte do país. Foi assassinado em outubro de 2017 aos 44 anos.

Mahamudo Amurane foi originalmente eleito edil de Nampula pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), mas, nos últimos meses de vida, afastou-se gradualmente do partido. Em agosto de 2017, Amurane admitiu deixar aquela formação política e concorrer à presidência do município nas eleições seguintes encabeçando outro projeto partidário. Mahamudo Amurane foi encontrado morto com ferimentos de bala no dia 4 de outubro de 2017, data do aniversário do Acordo Geral de Paz assinado pelo Governo encabeçado pela FRELIMO e a RENAMO.