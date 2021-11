Nampula é a cidade capital de uma província com o mesmo nome localizada em Moçambique.

Nampula fica situada no interior da província. Tem ligações aéreas a partir de Maputo com voos regulares. Administrativamente, a cidade de Nampula é um município, tendo um governo local eleito. É também, desde 2013, um distrito. Localizada no nordeste de Moçambique, a província de Nampula faz fronteira a norte, através do rio Lúrio, com as províncias de Cabo Delgado e Niassa. A sudoeste está separada pelo rio Ligonha da Zambézia, encontrando-se a este com o Oceano Índico. O Corredor de Nacala atravessa a cidade e a província de Nampula.