Morreu o antigo guarda-redes Neno

Adelino Augusto da Graça Barbosa Barros, mais conhecido como Neno, faleceu esta quinta-feira (10.06) aos 59 anos. O antigo guarda-redes defendeu as cores do Barreirense, do Vitória de Guimarães e do Benfica, além de jogar por nove ocasiões na seleção nacional portuguesa.

Nascido na Cidade da Praia, em Cabo Verde, Neno marcou o futebol não somente pela qualidade técnica, mas também pelo carisma.

Pelo Twitter, o Vitória lamentou a morte do seu antigo jogador. "A sua morte representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta a suas mais sentidas condolências.

Já o Benfica publicou no seu site oficial uma nota de pesar, lembrando de Neno como "um dos guada-redes mais marcantes do futebol português”. Pelo Benfica, o futebolista cabo-verdiano conquistou duas Taças de Portugal atuando em dois períodos diferentes: de 1985 a 1987 e de 1990 a 1995.

A Federação Portuguesa de Futebol também lamentou oficialmente a morte de Neno com uma nota no seu site oficial, referindo "o legado quase incomparável de Neno", nas palavras do presidente da FPF, Fernando Gomes.