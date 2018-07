Mornas e marrabentas aquecem "Festival Músicas do Mundo" em Portugal

Esta semana, em Sines, são várias as bandas africanas a passar pelo palco do Festival Músicas do Mundo (FMM), entre os mais de 50 concertos de músicos oriundos de 39 diferentes países em todos os continentes.

Às lendas que todos conhecem, como o agrupamento Bulimundo, de Cabo Verde, juntam-se alguns novos valores da música africana, como a cabo-verdiana Élida Almeida, que atuou esta quarta-feira (25.07) no palco do Castelo.

O FMM assinala, este ano, o seu vigésimo aniversário. A programação nestas duas décadas recaiu sempre sobre os ombros da equipa liderada por Carlos Seixas, diretor artístico e de produção.

"O Festival de Sines é, de há 20 anos para cá, o encontro de milhares e milhares de pessoas, que preservam ainda o verdadeiro significado do que é a tolerância, do que é diversidade e do que é o bem acolher o outro sem discriminar", afirma Seixas em entrevista à DW.

Estrelas conceituadas e novos talentos

O festival foi crescendo até hoje, envolvendo também a comunidade local. Carlos Seixas recorda, entre tantos, alguns dos músicos dos países lusófonos que passaram pelos palcos de Sines. Porque é impossível citar todos, destaca Waldemar Bastos, Paulo Flores e Nástio Mosquito (Angola), Hermínia e Mário Lúcio (Cabo Verde) ou ainda o agrupamento África Negra (São Tomé e Príncipe), sem se esquecer dos ritmos quentes da marrabenta de Moçambique.

"Já houve aqui representantes dos ritmos incontornáveis da marrabenta. Este ano, para esta edição, vieram os Timbila Muzimba, que são extremamente importantes naquilo que é a cultura dos povos de Moçambique", salienta o diretor artístico.

A orquestra com raízes nas províncias do norte e do centro de Moçambique atua esta quinta-feira à noite. Dos países africanos lusófonos, é de destacar ainda no sábado (28.07) o concerto do grupo Bulimundo, bem como da cantautora luso-cabo-verdiana, Sara Tavares, que atuam no último dia do festival na costa alentejana.

Grupo cabo-verdiano "FOGO FOGO" abrilhantou FMM

"FOGO FOGO" em Porto Covo

A plateia do "Músicas do Mundo" vibrou ao som da banda lusófona "FOGO FOGO", que atuou pela primeira vez na semana de arranque do festival em Porto Covo.

A banda de funaná nasceu há cerca de três anos e meio na Casa Independente, espaço cultural no coração do bairro do Intendente, em Lisboa. O grupo é constituído por cinco músicos de várias nacionalidades e faz uma homenagem aos ritmos cabo-verdianos.

"Inicialmente, começámos focados no funaná, até porque a ideia inicial era fazer bailes com o funaná", lembra o vocalista e guitarrista do grupo Danilo Lopes. "Mas depois fomos desenvolvendo a ideia e andando pela estrada, tocando outros ritmos africanos que nos são gratos também."

Depois de uma exibição recente na Alemanha, estar nos 20 anos do FMM Sines "é uma honra", acrescenta o teclista João Gomes.

"Todas as edições deste festival, de uma forma geral, têm muitos artistas que nos interessam e que nos inspiram. Por exemplo, está cá o Bulimundo, que é uma das nossas principais referências. A própria Sara Tavares, da qual também somos grandes fãs, a Élida Almeida…"

Élida Almeida, jovem talento cabo-verdiano, atua em Sines

Cores, capulanas, comes e bebes...

O público do FMM não se interessa só pela qualidade da música e dos músicos que pisam os palcos em Porto Covo e Sines.

Augusta Andrade e o marido moçambicano, por exemplo, são uma presença constante no festival, já lá vão aproximadamente cinco anos. Estão num quiosque com o projeto "Gosto D'África", inspirado em produtos feitos com tecidos africanos, entre os quais a capulana, "porque as pessoas aqui gostam muito dos padrões africanos, da cor", afirma Augusta em conversa com a DW.

"Os tecidos e as cores têm a ver também com o tipo de música que há cá, neste festival."

Que significado têm para Augusta Andrade estes 20 anos do festival de Sines? "Quer dizer que as pessoas continuam a gostar de música diferente, não só daquela música comercial que passa sempre na rádio", responde.

Em Sines, a gastronomia africana também já tem lugar cativo, duas décadas depois: Hoje, até se faz concursos de pratos típicos, entre eles a cachupa (de Cabo Verde) ou a muamba de galinha (de Angola).

E ainda há um "mundo imenso" para ser explorado, segundo o diretor artístico do festival, Carlos Seixas: "A Sines ainda veio uma ínfima parte daquilo que é a criatividade extraordinária dos povos africanos, não só subsaarianos mas também do norte de África."

"Sinceramente, acho que é de tal maneira inesgotável o manancial de culturas, de povos e de expressões musicais que me sinto à vontade para dizer que as novas gerações, que vão continuar este festival, vão ter um imenso leque de opções, para trazerem muitos músicos novos de extraordinária qualidade", conclui Seixas.