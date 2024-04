Mondlane quer anular o perfil de candidatos da RENAMO

O deputado Venâncio Mondlane apresentou nesta quinta-feira (25.04) um recurso ao Conselho Constitucional, pedindo para anular o perfil do candidato à presidência da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

"Depois de uma grande ponderação, submetemos ao Conselho Constitucional o recurso para anulação da deliberação do Conselho Nacional da RENAMO, especialmente no quesito referente ao perfil", disse o político, que tem contestado na Justiça as decisões tomadas pela direção do partido liderado por Ossufo Momade.

O Conselho Nacional do maior partido da oposição definiu, em 14 de abril, que os candidatos à presidência do partido devem ter, no mínimo, 35 anos de idade e 15 anos de filiação partidária.

Com este perfil, uma possível candidatura de Mondlane à liderança do partido torna-se impossível, já que o político só se juntou à principal força de oposição em Moçambique em 2018.

"É um perfil que exclui, que fere a Constituição, os estatutos [do partido] e que viola os princípios democráticos do país", declarou ainda o ex-assessor de Ossufo Momade.

Venâncio Mondlane diz que não existem provas de que a deliberação tenha sido realizada por meio de uma votação.

Durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, Mondlane reiterou sua pretensão de se candidatar à presidência da RENAMO e disse não ter nenhuma intenção de deixar o partido.