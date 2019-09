Moçambique: "Junta Militar" diz que confronto junto a base de guerrilheiros não teve baixas

Esperança, paz e reconciliação na visita do Papa Francisco a Moçambique

Encontro com os jovens de Moçambique

Jovens de todas as confissões foram convidados a encontrar-se com o Papa no Pavihão de Maxaquene em Maputo. O pavilhão encheu para escutar a mensagem de Francisco. Que foi clara: "Estejam atentos àqueles que querem dividir e fragmentar". Uma alusão também a movimentos obscuros de cariz islamita suspeitos de estarem na origem de violência no norte do país.