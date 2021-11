Paz em Angola

Angola viveu décadas da sua história em guerra - de 1961 a 1974 contra o poder colonial português e a partir de 1975 uma guerra civil. Em 2002, a guerra civil chegou ao fim.

No dia 4 de Abril de 2002 foi assinado o Acordo de Paz entre o Governo do MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola – e a UNITA – União Nacional para a Independência Total de Angola –, as duas formações políticas que mais influência tinham e têm no país. A seguir, Angola viveu um "boom" económico graças ao petróleo.