Liga Europa: Sorteio dos oitavos de final

Realizou-se esta sexta-feira (23.02) o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa. Bayer Leverkusen e Freiburg representam a Alemanha, e Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica representam Portugal.

Eis os jogos sorteados:

Sparta Praga vs. Liverpool

Marselha vs. Villarreal

Roma vs. Brighton

Benfica vs. Rangers

Friburgo vs. West Ham

Sporting vs. Atalanta

Milan vs. Slavia Praga

Qarabağ vs. Leverkusen

A primeira mão joga-se a 6 e 7 de março. A segunda mão está marcada para 14 de março.