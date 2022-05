Liga dos Campeões | Real Madrid vs. Liverpool na final

O Real Madrid vai jogar a final da Liga dos Campeões com o Liverpool. A equipa comandada por Carlo Ancelotti venceu o Manchester City, no Santiago Bernabéu, por 3-1 (após prolongamento). Na eliminatória, o Real vence por 6-5 a equipa inglesa. É a 17 vez que o Real Madrid chega à final da "Champions" e vai tentar conquistar o troféu numero 14 da história do clube.

Grande primeira parte! Nos 15 minutos iniciais, o Real Madrid atacou muito e tentou marcar cedo na partida para empatar a eliminatória. Benzema teve duas oportunidades, mas nem na baliza conseguiu acertar. A partir daí, o Manchester City pegou no jogo, comecou o "tiki-taka" que lhe é característico e dominou mais de metade da primeia parte.

Aos 20 minutos, Bernardo Silva, a passe picado de Kevin De Bruyne, na cara de Curtois, fez um grande remate, mas ainda maior defesa do guarda-redes belga. Ficou aí o primeiro aviso do City, que tres minutos depois, voltou a visar a baliza de Curtois, com um grande remate em arco de Gabriel Jesus, a passar muito perto da baliza do Real Madrid. Aos 40 minutos, Phil Foden, à entrada da grande área, de pé direito, esteve perto de marcar, nao fosse novamente uma boa defesa de Curtois.

Mahrez fez o 0-1 aos 73 minutos.

O segundo tempo iniciou com o primeiro, com o Real Madrid a atacar com tudo e logo nos primeiros segundos, Vinicius Junior, de baliza aberta e sozinho, atirou ao lado da baliza de Ederson. depois deste "susto", o Manchester City voltou a tomar conta do jogo, com muita posse de bola, até muitas vezes longe da baliza do Real Madrid, mas uma forma tática de tirar a bola ao Real e desgatar a equipa espanhol na procura da bola e do contra-ataque.

Aos 73 minutos, o momento do jogo. Contra-ataque do City pelo corredor central, Bernardo Silva correu com a bola desde o grande círculo, carregou o "piano", abriu à direita para Mharez, e o melhor marcador do City na "Champions", de pé esquerdo, fuzilou a baliza de Curtois. Oitavo golo do atacante argelino do Manchester City.

Aos 83 minutos, Grealish passou por todos, atirou à baliza de Curtois, mas Mendy tirou a bola da linha de golo. No minuto seguinte, nova oportunidade para o atacante ingles nova defesa, desta vez o pé de Curtois a evitar o 0-2.

Tudo parecia encaminhado para o Manchester City, mas quando do outro lado está o Real Madrid, o "Pai Grande" da Liga dos Campeões , tudo, mas mesmo tudo é possível. Em cima do minuto 90, quando parecia que o Real estava "morto", Benzema descobriu Rodrygo dentro da área, que empatou a partida. Menos de um minuto depois, cruzamento de Asensio e Rodrygo, de cabeca, virou o jogo e mandou toda a gente para prolongamento.

Aos 93 minutos, Benzema entrou na grande área e foi rasteirado por Ruben Dias. O árbitro, Danielle Orsato nao teve dúvidas e apontou para o castigo máximo. Da marca dos 11 metros, Karim Bnezema, de grande penalidade fez o 3-1. Penálti sem hipótese de defesa para Ederson. 15 golo do atacante frances de 34 anos nesta Liga dos Campeões.

Karim Benzema marcou o golo 15 na Liga dos Campeões.

Em cima do minuto 105, Phil Foden cabeceou para uma grande defesa de Curtois e na recarga, à boca da baliza, Fernandinho atirou ao lado.

É a terceira vez que as duas equipas se defrontam na final da Liga dos Campeões. Uma vitória para cada lado. No primeiro duelo, em 1981, o Liverpool venceu por 1-0 e em 2018, o Real Madrid venceu por 3-1, completanto um "tri" de conquistas na "Champions"

Real Madrid e Liverpool vao disputar a final da Liga dos Campeões no dia 28 de maio, em Paris, no Stade de France.