Liga dos Campeões | Liverpool está na final

Depois de ter perdido em Anfield Road por 2-0, sem efetuar qualquer remate à baliza, o Villarreal tinha de entrar a todo gás para sonhar com uma remontada. E foi o que fez!

Francis Coquelin faz o 2-0.

Logo aos 3 minutos, o senegales Boulaye Dia abriu o marcador, a passe de Capoue. O Liverpool ficou atordoado e o Villarreal tomou conta do jogo na primeira parte: Ainda no primeiro tempo, Coquelin, novamente a passe de Capoue, dobrou o marcador e empatou a eliminatória! O jogo foi para intervalo e nasceu a dúvida: haverá remontada?

Klopp, treinador do Liverpool, mexeu na equipa colocou Luis Díaz no lugar de Diogo Jota. E ganhou aí o jogo. O extremo colombiano entrou para o lado esquerdo do ataque do Liverpool e comecou a entrar pela defesa muito bem montada do Villarreal. Os "reds" ganharam confianca e com naturalidade, Fabinho, aos 62 minutos, reduziu o marcador para 2-1. Cinco minutos depois, Luis Díaz, que já tinha desperdicado um golo num remate acrobático, de cabeca, empatou a partida e matou qualquer sonho de remontada ao Villarreal.

O Villarreal, conhecido como "submarino amarelo", afundou e o Liverpool nao tirou o pé. Aos 74 minutos, Rulli, guarda-redes do Villarreal, num momento infeliz, ofereceu a bola a Sadio Mané e o avancado senegales agradeceu para fazer o 2-3 e completar a cambalhota no marcador.

O Liverpool chega à décima final da Liga dos Campeoes na história do clube ingles e a terceira final nos últimos cinco anos. Os "reds" já venceram a "Champions" por seis vezes.