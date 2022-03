Liga dos Campeões: Benfica vs. Liverpool nos quartos de final

Bayern volta a empatar e Dortmund encurta a diferença pontual com os bávaros

Bayer Leverkusen 0 - FC Colônia 1

Jogando em casa, naquele que foi o clássico da Renânia do Norte-Vestefália, o Leverkusen perdeu ante o Colônia por 0 – 1. O único golo da partida foi apontado por Kingsley Schindler (na foto), aos 67 minutos. Com este resultado o Colônia sobe para o 7° lugar com 39 pontos, enquanto o Leverkusen mantém-se no 3° com 45 pontos.