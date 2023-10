O Freiburg recebeu e bateu o Bochum por 2 – 1. A turma visitante adiantou-se no marcador por intermédio do português, Gonçalo Paciência, aos 15 minutos da primeira parte. Aos 26, Ritsu Doan respondeu para os donos da casa. Era 1 – 1. À porta do intervalo, Vincenzo Grifo fez a reviravolta no placard. 2 – 1, resultado com que terminou o jogo.