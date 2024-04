Finalmente, o título mora em Leverkusen, depois do clube ser cinco vezes vice-campeão nacional, nas épocas 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 e 2010/11. No domingo (14.04), milhares de adeptos ávidos de celebrar a conquista do primeiro troféu na Bundesliga "invadiram" o relvado da BayerArena, para fazer a festa com os jogadores. Todos queriam registar o momento em fotografias ou vídeo.