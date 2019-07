Inhambane: RENAMO celebra candidatura de Ossufo Momade

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o maior partido da oposição em Moçambique, fez uma marcha este sábado (06.07) no distrito de Morrumbene, na província de Inhambane, sul de Moçambique. Centenas de membros e simpatizantes foram às ruas para saudar a candidatura do líder da RENAMO, Ossufo Momade, à Presidência da República.

O desempenho do partido nos últimos anos tem ganhado simpatia a cada dia nesta região, por isso que mais de uma dezena de membros novos foram apresentados em Inhambane este sábado. Carlos Maela, delegado provincial da RENAMO em Inhambane, disse que o ingresso de cidadãos que querem realizar a política no contexto democrático é maior em relação a outros anos.

Novos membros da RENAMO em Inhambane foram apresentados

"As pessoas entram livremente na RENAMO pela vontade própria, o gostar daquilo que é a génese, a filosofia, as políticas. As pessoas entram sem ninguém lhes obrigar e daí todos entram alegres com vontade de fazer o trabalho. Todos eles estão satisfeitos com o desempenho das atividades do partido", afirmou à DW África.

Carlos Maela acrescentou que a candidatura de Ossufo Momade pela RENAMO veio tirar muitas dúvidas nas comunidades. As pessoas tinham dúvidas por causa da localização da residência oficial do presidente desta formação política na Serra da Gorongosa, em Sofala.

"O nosso partido vai nestas eleições de 15 de outubro próximo com um objetivo de vencer em todos lugares, mas queremos que a Comissão Nacional de Eleições e os observadores façam um trabalho transparente", disse o delegado provincial.

Alta adesão

Jacob Chidocoro, membro sénior da RENAMO no distrito de Morrumbene, esteve presente na marcha e disse estar muito satisfeito com o desenvolvimento do partido. "Na verdade, este ano, o sonho dos moçambicanos é de ver o líder da RENAMO na presidência da República. Por isso, vim para apoiar a sua candidatura. Estamos cansados de viver sem mínimas condições de sobrevivência, principalmente nós que vivemos nas zonas rurais", sublinhou.

Ossufo Ismael e tantos outros cidadãos que se entregaram na RENAMO depois de abandonarem outras formações políticas acreditam que o partido tem força e é temido pelos moçambicanos.

"O país está praticamente doente devido à crescente pobreza, por isso que muitas pessoas estão a aderir e a se entregar nas atividades. É o medicamento certo para inverter o cenário do país, mobilizando mais membros para uma visão global sobre os fatores geopolíticos", referiu o novo membro daquela formação política.

Na província de Inhambane, a RENAMO tem mais de 10.000 membros registados.