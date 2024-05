A presente época da Bundesliga também teve histórias de superação fenomenais. Para além do inédito título do Leverkusen, o Estugarda fechou a época em segundo lugar. Quem diria? A equipa da Mercedez Benz Arena tinha ficado no 16º lugar na temporada 2022/23. O guineense Guirrasy é o maior artilheiro da equipa, com 28 golos.