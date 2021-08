Futebol de luto: Morreu o astro alemão Gerd Müller

Os 10 melhores marcadores de sempre da Bundesliga

5. Manfred Burgsmüller: 213 golos

Entre 1967 e 1990, "Manni" baralhou adversários com a capacidade de drible. Jogou na Bundesliga pelo Essen, Dortmund, Nürnberg e Bremen e é o maior goleador do Borussia Dortmund na Bundesliga, com 135 golos. Após a carreira futebolística, Burgsmüller passou seis anos como jogador de futebol americano, pelo "Rhein Fire". Morreu em maio de 2019, aos 69 anos.