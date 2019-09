FIFA The Best: Klopp e Messi melhores do Mundo em 2019

O treinador alemão de 52 anos de idade, Jürgen Klopp venceu nesta segunda-feira (23.09), o prémio de melhor treinador do 2019, atribuído pela FIFA. Klopp que conquistou a última edição da Liga dos Campeões com o Liverpool obteve mais votos do que os rivais Pep Guardiola, do Manchester City e Mauricio Pochettino, técnico de Tottenham.

Natural de Stuttgart, na Alemanha, o ex-treinador de Borussia Dortmund, conquistou uma Liga milionária, supertaça europeia, foi por duas vezes campeão alemão de futebol, tendo também vencido três supertaças na Alemanha. Klopp começou a sua carreira de treinador em 2001/02 ao serviço de Mainz, mas sete anos depois, em 2007/08, mudou-se para Dortmund. Atualmente cumpre a sua quinta época no Liverpool com a pressão de conquistar o título da principal liga inglesa, "Premier League".

Jürgen Klopp é o melhor treinador do ano 2019

53 jogos na Liga dos Campeões e 38 vitórias

Até agora, o alemão conta com 53 jogos na Liga dos Campeões e 38 vitórias. Klopp juntou-se nesta terça-feira (24.09) a uma série de nomes famosos do mundo de futebol que doam um porcento do seu salário para ajudar as instituições de caridade em todo mundo.

"O futebol deu-me tudo na minha vida. Mas quero fazer mais para retribuir ao Mundo”, disse o técnico alemão que já soma seis vitórias em nove jogos esta época na principal liga inglesa de futebol.

A gala de FIFA realizada em Milão ficou marcada pela distinção de Messi como o melhor jogador do mundo, superando assim as concorrências de Cristiano Ronaldo, que se ausentou da cerimónia, e de Virgil Van Dijk. O internacional argentino do Barcelona conquistou o sexto galardão e distancia-se do português Ronaldo, eleito cinco vezes melhor do mundo.

O capitão de Argentina obteve 46 pontos, por sua vez, o holandês Virgil van Dijk ficou em segundo lugar, com 38 pontos, enquanto o português Cristiano Ronaldo, com 36, que não marcou presença na cerimónia, ficou no terceiro lugar.

Messi sucedeu assim ao croata Luka Modric como o melhor jogador do mundo de 2019.