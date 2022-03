Europa de olho em África para importar gás natural

A invasão russa da Ucrânia está a forçar a Europa a diversificar o seu fornecimento de energia. "A Alemanha e a Europa devem agora compensar rapidamente o que perderam nos últimos 20 anos", disse Stefan Liebing, presidente da Associação Empresarial Alemanha-África, num recente comunicado de imprensa.

Liebing aconselhou o Ministro da Economia alemão, Robert Habeck, a viajar para países africanos como a Argélia, Nigéria, Egipto e Angola, o que poderia ajudar a libertar a Europa da sua dependência do gás russo.

A Argélia é o 10º maior produtor mundial de gás. As cargas de gás natural liquefeito (LNG, na sigla em inglês) exportadas em 2021 destinavam-se em grande parte aos mercados europeus. Isto faz da Argélia um dos cinco maiores exportadores de LNG para a Europa.

As falhas da Argélia

Desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Argélia tem manifestado a vontade de aumentar as exportações de gás natural. No entanto, segundo Alice Gower, directora de geopolítica e segurança do think tank londrino Azure Strategy, as reservas da Argélia estão no fundo do poço.

"No início deste ano, o grupo estatal argelino de petróleo e gás Sonatrach anunciou um importante pacote de investimento de 40 mil milhões de dólares (36 mil milhões de euros) para um período de cinco anos, mas isso não significa que a Argélia possa intervir agora a curto prazo", disse Gower à DW.

Os dois principais operadores energéticos, a espanhola Naturgy e a argelina Sonatrach, poderiam aumentar a capacidade do gasoduto Medgaz com pouco esforço.

O gasoduto liga a Argélia diretamente a Espanha. Mas a Argélia nem sequer tem capacidade para o encher com gás argelino suficiente, disse Gower.

Gasoduto russo "Power of Siberia"

A especialista diz que Argélia poderia ter uma alternativa completamente diferente de bombear mais gás liquefeito para Espanha e Portugal com o Gasoduto Magrebe-Europa (MEG) de alta capacidade.

Mas esse gasoduto atravessa Marrocos. Em outubro passado, tensões políticas entre Argel e Rabat levaram a que o contrato entre a Sonatrach e o Ministério da Energia marroquino não fosse renovado.

O principal problema da Argélia relativamente a isto, segundo Gower, era que Argel não concordou em pagar 10% das receitas do gás como taxa ao Reino de Marrocos, como tinha acontecido no passado.

O Egito prefere a China

Do outro lado do Norte de África, o Egipto teve o maior crescimento anual das exportações em 2021, de acordo com um relatório da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo.

1,4 milhões de toneladas de LNG no segundo trimestre em comparação com zero exportações de LNG no mesmo período do ano passado. Simultaneamente, o LNG é também o único gás atualmente exportado pelo Egito, uma vez que o país não está atualmente ligado a uma rede europeia de gasodutos.

A situação do fornecimento de gás flutua. "Atualmente, o Egito também está a ficar sem capacidade de exportação de LNG", disse Gower. No entanto, para o Egito, trata-se muito mais do aspeto económico neste momento.

Segundo Gower, a China tem oferecido ao país contratos a longo prazo em boas condições. Assim, para o Egito, faz sentido continuar a ser um fornecedor fiável e manter a sua quota de mercado chinesa.

De acordo com o portal de estatísticas statista.com, as reservas de gás natural da Líbia em 2020 ascenderam a cerca de 1,4 mil milhões de metros cúbicos. Contudo, o país está tão dividido politicamente que nem sequer aparece na lista de países que exportam para a Alemanha.

Mesmo que o gás líbio estivesse disponível, a infraestrutura é insuficiente para impulsionar as exportações, e muito menos para receber os pagamentos. Assim, a Líbia desistiria de ser um fornecedor substituto do gás russo para a Alemanha ou para a Europa.

Assistir ao vídeo 02:16 O poder do petróleo

Gasoduto NIGAL ressuscitado

Um mega-projecto de gás na Nigéria está a suscitar esperanças de mais importações de gás para os europeus: a Argélia, o Níger e a Nigéria concordaram em construir o Gasoduto Trans-Sahariano de 4.000 quilómetros de comprimento, também conhecido como NIGAL.

De acordo com relatos dos meios de comunicação social, uma vez concluído, o gasoduto estimado em 21 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil milhões de euros) irá transportar até 30 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano para a Argélia, ligando-se à rede existente para a Europa.

A ideia não é nova, mas, durante muito tempo, a situação de segurança na região do Sahel e as tensões entre os governos de Argel e Niamey não permitiram que o projecto fosse adiante. Assim sendo, só em 2021 é que a Argélia e o Níger reabriram a sua fronteira. Desde então, a construção do gasoduto foi relançada.

Gás para Europa sem soluções rápidas

Em 2019, a Europa importou cerca de 108 mil milhões de metros cúbicos de LNG, dos quais mais de 12 mil milhões vieram da Nigéria, disse Khadi Camara, da Associação Empresarial Alemanha-África, à DW.

O maior produtor de petróleo de África está entre os dez países com mais reservas de gás a nível mundial. "Eles têm mais reservas do que as necessárias para o seu próprio mercado e estão, portanto, predestinados para a exportação", disse Camara.

No entanto, embora a Nigéria já desempenhe um papel importante no mercado europeu do gás, também aí existem limitações, disse Camara. Em 2021, o país foi incapaz de cumprir o seu objectivo. As infraestruturas dificilmente permitem a continuidade da produção, e há sempre a questão da eficiência e da fiabilidade.

Camara diz que são necessários investimentos a longo prazo e uma parceria estratégica para que a Alemanha e a Nigéria cooperem de melhor forma no domínio do gás.

"É aí que a Nigéria provavelmente não pode tornar-se uma 'solução rápida' para o nosso grave problema do gás, mas sim ajudar a Alemanha a diversificar as fontes de energia para o futuro", disse.

E esse caminho está longe de terminado. Quando a transição para as energias renováveis for alcançada, outros países africanos, tais como o Gana, Moçambique e Tanzânia, poderão tornar-se fornecedores chave de gás natural para a Europa.