O Nilo é o rio mais extenso do mundo e fica situado no nordeste do continente africano. Desagua no mar Mediterrâneo.

O Rio Nilo percorre vários países: Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. A partir da sua fonte mais remota, situada no Parque Nacional Nyungwe, no Ruanda, o Nilo percorre uma extensão de mais de 7.000 quilómetros. É formado pela confluência de três outros rios, o Nilo Branco (Bahr-el-Abiad), o Nilo Azul (Bahr-el-Azrak) e o rio Atbara.