Mohamed Mohamed Morsi Issa al-Ayyat é um político do Egito, eleito em 2012 como o quinto presidente do seu país.

Entre 30 de abril de 2011 e junho de 2012, Mohamed Morsi foi presidente do Partido da Liberdade e da Justiça, partido político fundado pela Irmandade Muçulmana após a Revolução Egípcia de 2011 que ditou o afastamento de Hosni Mubarak. Mohamed Morsi acabou por se tornar no primeiro Presidente civil e primeiro ativista islâmico eleito democraticamente no Egito. Depois de pouco mais de um ano no poder, foi deposto por um golpe militar. O seu sucessor é Abdul Fatah Khalil Al-Sisi. Em abril de 2015, Mohamed Morsi foi condenado a 20 anos de prisão por estar implicado na detenção e tortura de manifestantes durante o seu mandato presidencial.