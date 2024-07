EURO 2024: Portugueses sofrem para chegar aos "quartos"

Foi com muito sofrimento, à mistura com muita emoção no final da partida, que os adeptos portugueses acabaram por celebrar a vitória de Portugal contra a Eslovénia por 3-0 nas grandes penalidades, após o prolongamento. A seleção da quinas qualificou-se assim para os quartos de final do Euro2024, onde vai defrontar a França.

Em Lisboa, centenas de adeptos, que encheram por completo o recinto Euro2024-Betano na Doca Marítima, vibraram bastante emocionados com a sofrida vitória de Portugal frente à Eslovénia.

Domínio "inglório"

Todos esperavam ver um bom jogo e uma boa prestação da equipa dirigida pelo selecionador Roberto Martinez. Mas foram visíveis nos olhos dos portugueses um manto de sofrimento desde o princípio ao fim do jogo sem golos.

Adeptos portugueses na Doca da Marinha em Lisboa Foto: João Carlos/DW

"Portugal dominou o jogo completamente”, comenta à DW David Ferraz.

Para este adepto de Portugal, a Eslovénia teve um remate à baliza. "[Entretanto], custa-me dizer isso, mas falta um finalizador nato. Temos o [Cristiano] Ronaldo na equipa mas ele falhou muitas vezes.”

Pelos quatros cantos do mundo sofreu-se. Os corações bateram acelerados. Faltou paciência e até os mais otimista por algum momento perderam as esperanças.

Guilherme Barbosa também adepto da "portuguesa”, sentiu na flor da pele o sofrimento da seleção das Quinas para conseguir vencer a Eslovénia.

Podia ter havido mais golos. Infelizmente Ronaldo perdeu o penalty e a gente ficou muito triste”, relata à DW.

Sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento, o vencedor foi decido no castigo máximo das grandes penalidades.

"Dom Diogo"

Agora sim, os deuses foram portugueses. Diogo Costa defendeu três grandes penalidades da Eslovénia. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva marcaram para Portugal, para o alívio de milhões de portugueses.

Gregório Teixeira, natural de Cabo Verde, não conteve a emoção. No final do jogo chorou não só pela vitória da seleção, mas pelo amor que nutre pelo país.

O "Gigante" Diob«go Costa que carregou Portugal pelas Costas rumo aos quartos de final do Euro 2024 Foto: Alex Grimm/Getty Images

"Eu gostei muito da atitude dos jogadores. Conseguiram ir até ao fim e esperar que isto desse alguma coisa. Ainda bem que deu para o lado dos penalties e nós conseguimos. Eu estou muito orgulhoso deles”, contou Teixeira, que também é admirador de Cristiano Ronaldo.

Para Guilherme Barbosa há jogadores da seleção das quinas que deveriam ter mais oportunidades, como Gonçalo Ramos. "O importante é que a gente ganhou e vai para a próxima fase. E agora é levantar a cabeça, ver os erros que nós cometemos e melhorar para o próximo jogo,” conclui Barbosa.

Pouco antes do início da partida, alguns dos adeptos portugueses não tinham muita confiança na prestação de Cristiano Ronaldo, o capitão da equipa, que não conseguiu pontuar no jogo contra a Geórgia. Foram vários os prognósticos, na sua maioria desejosos de um resultado confortável como veio a acontecer com os penalties.

À DW o internacional Eliseu, ex-jogador do Benfica e campeão europeu por Portugal 2016, que afirmou que a seleção de Roberto Martinez tem todas as condições para estar nos quartos-de-final, onde vai cruzar caminho da França que nesta segunda-feira eliminou a Bélgica por 1 - 0.