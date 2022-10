Eintracht Frankfurt 2 – 0 FC Union Berlin

O União de Berlim, adversário do Sporting de Braga no Grupo D da Liga Europa, lider com 17 pontos, seguido do Bayern, perdeu em Frankfurt, por 2-0, no Deutsche Bank Park, diante do Eintracht. Mario Götze e Lindström marcaram os dois golos que fixaram o resultado final. Com a vitória, Frankfurt sobe ao quinto lugar.