Cristãos egípcios novamente sob a mira dos terroristas

"River Tales": Histórias ao longo do Nilo

Artéria vital

A cerâmica do Nilo tem uma tradição milenar. Até à construção da barragem de Assuan, as enchentes do Nilo traziam solos férteis. Hoje mais do que nunca, a água é um recurso valioso. Por isso, o Nilo é considerado uma artéria vital, que simultaneamente simboliza a mudança constante. As pessoas aqui dependem do Nilo como fonte de água, via de transporte, fornecedor de energia e espaço vital.