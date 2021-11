Moçambique: "Ataques terroristas não têm nada a ver com Islão"

O líder religioso muçulmano Úmar Aiuba, conhecido como pregador de paz, tem sensibilizado a sociedade moçambicana de que o que se passa em Cabo Delgado nada tem a ver com o que está escrito no Alcorão. Por isso, Aiuba, de 44 anos, usa as suas redes sociais para combater o extremismo violento que afeta a província moçambicana de Cabo Delgado e desassocia o terrorismo do islamismo.