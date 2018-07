CPLP: Angola terá a presidência em 2020

Artistas da CPLP unidos contra a fome

Não depender sempre da ajuda externa

A mostra abre com um painel do são-tomense Estanislau Neto, que, tendo recorrido a imagens de vacas, valoriza a importância da agricultura e da pecuária no processo de produção alimentar. A criação de gado, de acordo com o artista, seria uma das vias sustentáveis no combate à fome, para contrariar a dependência de donativos.