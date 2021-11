Timor-Leste, oficialmente República Democrática de Timor-Leste, é um dos países mais jovens do mundo. As suas línguas oficiais são o português e o tétum. A capital é Dili.

Timor-Leste ocupa a parte oriental da Ilha de Timor, no Sudeste Asiático, além do exclave de Oecusse, da Ilha de Ataúro e do Ilhéu de Jaco. As únicas fronteiras terrestres deste país são com a Indonésia. A língua mais falada em Timor-Leste era o indonésio no tempo da ocupação indonésia, sendo hoje o tétum, uma das línguas oficiais do país a par do português. Timor-Leste foi colonizado pelo Império Português no século XVI e era conhecido como Timor Português até à descolonização do país. No final de 1975, Timor-Leste declarou-se independente de Portugal, mas no final daquele ano foi invadido e ocupado pela Indonésia e anexado como a 27ª província do país no ano seguinte. Em 1999, após um ato de autodeterminação patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o governo indonésio deixou o controlo de Timor-Leste, tornando-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI, a 20 de maio de 2002. Após a independência, o país tornou-se membro da ONU e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).