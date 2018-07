CPLP: Os discursos da cimeira do Sal

No dia do 22º. aniversário da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, deu as boas-vindas aos dirigentes que participam na cimeira do Sal.

A sessão de abertura da cimeira foi presidida pelo chefe de Estado do Brasil, Michel Temer, que fez o balanço dos dois anos da presidência brasileira. "Tivemos a satisfação de sedear no Brasil diversas reuniões com delegações dos países da CPLP. Na área da segurança alimentar e nutricional reforçamos a articulação. Também na área da saúde nós tivemos avanços significativos", concluiu Michel Temer, antes de passar o testemunho ao seu homólogo cabo-verdiano.

Assumida a presidência, Jorge Carlos Fonseca reafirmou um velho desejo e objetivo de Cabo Verde: progresso no capítulo da mobilidade, um dos maiores desafios da CPLP. "Espero que durante esta Cimeira se possa obter avanços significativos. A tarefa é muito difícil, no entanto, o nosso dever é tudo fazer para que um dia possamos livremente deslocarmos neste espaço que é comum", sublinhou.

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, instou os Estados-membros a adotarem o Estatuto do Cidadão da CPLP: "É tempo de concretizarmos o acordo relativo aos vistos de múltiplas entradas rubricado em Brasília em 2002."

Angola já aboliu vistos

O Presidente de Angola, João Lourenço, mencionou os passos que o seu país está a dar no domínio da mobilidade. "Angola deu já alguns passos e aboliu, por exemplo, os vistos em passaportes ordinários com Cabo Verde e Moçambique e simplificou o processo de aquisição de vistos para os cidadãos dos restantes Estados-membros."

Ouvir o áudio 04:26 Ao vivo agora 04:26 min Os discursos da cimeira do Sal

Discurso quase idêntico teve o Presidente são-tomense. "São Tomé e Príncipe alcançou dois grandes progressos nesta matéria: a isenção de vistos por um período de 15 dias aos cidadãos dos países-membros da CPLP, bem como a atribuição da nacionalidade santomense a todos os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que se encontravam no país a 12 de julho de 1975, data da proclamação da Independência Nacional ", informou Evaristo de Carvalho.

A questão da mobilidade também não passou de lado no discurso do Presidente português. "Temos e podemos fazer ainda mais e melhor, temos de olhar mais para as pessoas, para o seu estatuto, para os seus problemas concretos, olhar mais para a mobilidade pessoal, social, económica, empresarial e financeira ", desafiou Marcelo Rebelo de Sousa.

Obiang discursa em português

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, mostrou que está a aprender o português e foi na língua de Camões que discursou para assegurar que o seu país está a cumprir o roteiro estabelecido com a CPLP. "Após quatro anos da nossa admissão à CPLP, o roteiro da nossa integração tem sido seguido de forma paulatina e segura", disse.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou que o diálogo em curso com a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) deverá conduzir a uma paz duradoura no país. "Estamos confiantes que o diálogo que mantemos poderá trazer uma paz efetiva e duradoura, apesar dos receios iniciais devido ao desaparecimento físico daquele que foi o principal interlocutor com o nosso Governo, o senhor Afonso Dhlakama, líder da RENAMO, o maior partido da oposição".

Cabo Verde assumiu a presidência da CPLP por um período de dois anos, tendo como lema "Cultura, Pessoas e Oceanos".