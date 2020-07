Covid-19: Voos para repatriar angolanos de Portugal começam terça-feira

Angola a meio gás por causa da Covid-19

Maior avenida de Luanda vazia

A Avenida Fidel de Castro Ruz é das mais movimentadas de Luanda em tempos normais. Inaugurada em 2016, a via homenageia o antigo líder cubano. Mas com as medidas de prevenção impostas pelas autoridades angolanos por causa da Covid-19, a estrada está às moscas. Há uma circulação tímida de veículos automóveis.