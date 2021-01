Covid-19: Cabo Verde prevê receber até março cerca de 220 mil vacinas da Pfizer

Cabo Verde prevê receber ainda no primeiro trimestre deste ano cerca de 220 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e imunizar 20% da sua população, anunciou esta sexta-feira (22.01) o ministro da Saúde e da Segurança Social.

Em declarações na cidade da Praia, à margem da inauguração de obras no Hospital Agostinho Neto, Arlindo do Rosário avançou que as vacinas vão ser adquiridas através da plataforma Covax - promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Aliança para as Vacinas.

"Muito provavelmente, nesta primeira fase, vamos ter a Pfizer. É uma vacina que traz algum desafio, na medida em que precisa ser conservada a temperaturas negativas, até menos de 70 graus, mas já temos as arcas necessárias para conservação", afirmou o ministro.

A vacina da Pfizer & Biontech necessita de uma refrigeração de 70º negativos

12,3 milhões de euros para plano de vacinação

O Governo cabo-verdiano anunciou esta semana que tem 15 milhões de dólares (cerca de 12,3 milhões de euros) garantidos para implementar o plano de vacinação contra a Covid-19, que vai cobrir na primeira fase 95% da população de risco.

Arlindo do Rosário disse que os valores até agora mobilizados, junto do Banco Mundial e de um programa da sub-região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), vão servir para adquirir mais vacinas no futuro.

A vacinação em Cabo Vede vai começar pelos profissionais de saúde e pelas pessoas "com maior risco de ter a forma grave da Covid-19".

Segundo o Governo, a lista prioritária integra ainda os elementos "que estão na linha da frente", como a Polícia Nacional, a Proteção Civil e as Forças Armadas. Mas também "as pessoas que trabalham no domínio do turismo, no sentido de dar mais segurança aos turistas", setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde.