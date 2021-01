Covid-19: Alemanha regista quase 190 mil vacinações

Mais de 188 mil pessoas na Alemanha já foram vacinadas contra o coronavírus até este sábado (2.1) pela manhã, sendo o total de 188.553 vacinações comunicadas ao Instituto Robert Koch (RKI). Em comparação com o dia anterior, o número de pessoas vacinadas aumentou 21.087, de acordo com os dados da mesma instituição.

Entre os vacinados estão cerca de 82 mil residentes de lares de idosos. Aproximadamente 86 mil pessoas receberam a vacinação por razões profissionais. Entre esses, os médicos com riscos elevados de infeção, bem como pessoal de enfermagem.

Críticas

Jan Korte, do partido alemão "Die Linke" (A Esquerda).

Entretanto, cerca de uma semana após o início das vacinações contra o coronavírus no país, as críticas à estratégia do Governo federal não param de crescer. A médica e professora universitária Frauke Zipp, membro da Academia Nacional das Ciências a Leopoldina, acusou a coligação do Governo de graves falhas na obtenção da vacina.

No sábado, o partido alemão "Die Linke" (A Esquerda) acrescentou a sua voz às crescentes críticas à estratégia do Governo de lançar a vacina contra o coronavírus. "Deve ser encontrada uma explicação para a escassez de vacinas, e para os casos em que tem havido algum desleixo", disse o parlamentar do partido da oposição alemã, Jan Korte.

"O ministro da Saúde, Jens Spahn, precisa se dirigir urgentemente ao Parlamento alemão, "Bundestag", [sobre este tema] na próxima sessão", acrescentou Korte. Segundo os críticos, é necessário explicar como é que as capacidades poderiam ser rapidamente aumentadas, bem como em que medida a Alemanha está envolvida nas negociações da União Europeia (UE).

"Problemas sob controlo"

O ministro da saíde alemão, Jens Spahn, num cartaz sobre a campanha de vacinação na Alemanha onde se lê "[Pessoas] acima de 80 anos serão vacinadas primeiro".

Spahn, membro do Governo da chanceler Angela Merkel, foi alvo de críticas também dos membros do Partido Social-Democrata (SPD), o grande parceiro da coligação União Democrata-Cristã (CDU). O político do SPD, Dirk Wiese, disse que estava "horrorizado" por Spahn e que o mesmo "precisa de ter os seus problemas sob controlo".

Frauke Zipp, membro da influente Academia Nacional de Ciências da Alemanha, a Leopoldina, também dirigiu duras palavras duras contra a grande coligação do Governo. "Considero a situação actual um grande fracasso por parte dos responsáveis", disse a neurologista ao jornal alemão "Die Welt". Ela afirmou ainda que havia ofertas para mais doses de vacinas no início deste ano, e que agora as "teríamos disponíveis", acrescentou.

O Instituto Robert Koch (RKI) de virologia registou 22.924 novos contágios de SARS-CoV-19 e 553 mortes por Covid-19 na Alemanha nas últimas 24 horas, anunciou a instituição nesta sexta-feira (1.1).

O instituto alerta, no entanto, que os números são de difícil interpretação porque não se terão realizado tantos testes devido à passagem de ano e é possível que nem todos os gabinetes de saúde tenham reportado os seus últimos dados.

Na próxima semana, a chanceler Angela Merkel deverá discutir a situação do coronavírus na Alemanha com os ministros alemães, quando também decidirão se as restrições (lockdown) actual será prolongado para além de 10 de janeiro.