"Cimeira alternativa" para debate inclusivo sobre megaprojetos em Moçambique

Nampula: População de Angoche insatisfeita com contributos de mineradora chinesa

Comunidades pobres em zonas ricas

No distrito, as comunidades de Sangache, Murrua e Namue, são exemplo da pobreza extrema que assola esta região de exploração de minérios. As habitações são, maioritariamente, de construção precária, feitas com base em tijolos menos resistentes, paus e folhas de coqueiros.