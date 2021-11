Morte de Mariano Nhongo: Arbitrariedade do Estado moçambicano?

Neste episódio do Reflexões Africanas, o sociólogo moçambicano Elísio Macamo, da Universidade de Basileia, diz que a morte do líder da autoproclamada "Junta militar" da RENAMO pela polícia moçambicana evidencia a arbitrariedade do Governo contra os seus inimigos e ameaça o Estado de Direito.